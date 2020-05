Palla al centro, si gioca! Nella serata di ieri è cominciata una nuova, entusiasmante iniziativa eSports firmata CM.com: il Calciomercato.com Invitational, torneo di Fifa 20 realizzato in collaborazione con Exeed che metterà a confronto i gamer professionisti di Exeed, Fiorentina eSports e AC Monza Team eSports. Alcuni dei migliori player a livello italiano e internazionale si sfidano in un mini-campionato con tappe settimanali, il tutto in diretta streaming sui canali Twitch dei due caster del torneo, i due pro gamer Nello 'Hollywood285' Nigro e Matteo 'Ribera' Ribera, e di Monza e Fiorentina.



Al termine della prima giornata del torneo, è la Fiorentina a guidare la classifica dopo aver ottenuto due successi, ma i giochi sono ancora apertissimi: appuntamento a mercoledì prossimo per il secondo round.



RISULTATI PRIMA GIORNATA



Er_​Caccia98 (Monza) - Giovhy69 (Fiorentina) 0-2

Giovhy69 (Fiorentina - Er_Caccia98 (Monza) 0 -3



Er_​Caccia98 (Monza) - Dagnolf (Exeed) 4-4

Dagnolf (Exeed) - Er_​Caccia98 (Monza) 2-2



Giovhy69 (Fiorentina) -Dagnolf (Exeed) 1-3

Giovhy69 (Fiorentina) - Dagnolf (Exeed) 3-2



CLASSIFICA



Fiorentina 6

Monza 5

Exeed 5





RIVIVI LE EMOZIONI DELLA PRIMA GIORNATA NEL VIDEO



