8.08 - Appuntamento tra Juventus e Genoa per trattare il 21enne centrocampista Fabio Miretti, ma anche lo scambio tra il difensore bianconero Tarik Muharemovic (classe 2003) e il trequartista greco Christos Papadopoulos (classe 2004) per la Next Gen. Intanto il presidente del Porto, Villas Boas manda un messaggio a Giuntoli su Francisco Conceicao: "Abbiamo detto no a proposte insensate per lui. Se arriveranno proposte migliori, le valuteremo".