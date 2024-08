8.15 - Con lo spagnolo Mikel Merino in uscita verso l'Arsenal, la Real Sociedad prende Luka Sucic. Il centrocampista croato (classe 2002) è in scadenza di contratto a giugno 2025 con gli austriaci del Salisburgo ed è atteso già oggi in Spagna per visite mediche e firma. Il suo nome era stato accostato pure all'Inter in prospettiva futura.