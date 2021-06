Quello tra Josip Ilicic e l’Atalanta è un matrimonio destinato a finire. Il talento sloveno è sempre più lontano da Bergamo tanto che gli analisti quotano l’addio del fantasista nella prossima sessione di mercato a 1,60. Ilicic, quindi, sembra destinato ad essere sacrificato sull’altare del bilancio con il Milan come prima opzione; l’approdo in rossonero, infatti, vale 2,25 volte la posta mentre lo sbarco nella Capitale, sponda Lazio, si trova in quota a 4,50. Se Milan e Lazio sono le opzioni più probabili, non mancano anche altre pretendenti: il ritorno alla Fiorentina, infatti, si trova in quota a 10 - al pari della Roma - mentre il passaggio al Napoli vale 15 volte la posta.