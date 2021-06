Atalanta a caccia di un rinforzo per la difesa di mister Gasperini: Tomiyasu del Bologna resta in pole, ma l'entourage nerazzurro sembra avere puntato anche un altro giovane. Il piano B della Dea, come riporta la stampa turca, si chiama Attila Szalai, difensore ungherese del Fenerbahce finito nel mirino dell’Atalanta grazie alle prestazioni convincenti nella sua Nazionale agli Europei.



PIANO B PER...RISPARMIARE- Classe 1998, Szalai è cresciuto nelle giovanili della Rapid Vienna con cui ha esordito in prima squadra l’11 maggio 2015: ha poi vestito le maglie di Mezokovesd-Zsory, Apollon Limassol e Fenerbahce. I turchi lo valutano circa 10 milioni di euro, prezzo decisamente low cost rispetto ai 20 di Tomiyasu.