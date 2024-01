Calciomercato Bologna: ecco i nuovi Zirkzee scovati da Sartori. In uscita: i big via solo dopo il sogno Europa

Gianluca Minchiotti

Il Bologna di Thiago Motta è la rivelazione del campionato, con il suo quinto posto a quota 32 punti. In campo i rossoblù meravigliano e fanno sognare i loro tifosi, mentre dietro alla scrivania e sui campi di tutto il mondo programmano già il futuro, grazie al lavoro del direttore sportivo Marco Di Vaio e del responsabile dell'area tecnica Giovanno Sartori, uno dei più grandi scopritori di talenti del nostro calcio, già artefice del miracolo Chievo e dell'ascesa dell'Atalanta, prima di trasferirsi a Bologna.



I NUOVI ZIRKZEE - Di Vaio e Sartori sono al lavoro sia per il mercato di gennaio che per programmare la sessione estiva. In entrata, fra i nomi che circolano riportiamo l'interesse per Mihajlo Ilic, ormai vicinissimo ai rossoblù, a fronte di un esborso di 4.5 milioni di euro. Si tratta di un difensore centrale serbo classe 2003, di proprietà del Partizan Belgrado. Altri profili attenzionati dal Bologna sono Santiago Castro, attaccante argentino classe 2004 del Vélez Sarsfield, e Talles Magno, attaccante brasiliano classe 2002 del New York City. Fra questi due, il preferito è Castro, che ha una clausola rescissoria da 10 milioni ma che potrebbe poartire anche a meno, considerato il gradimento del ragazzo per la piazza bolognese. Un profilo non più giovanissimo, ma che potrebbe dare più garanzie nell'immediato, è invece Chris Bedia, punta 27enne del Servette, ivoriano, attuale capocannoniere del campionato svizzero con 10 gol in 17 partite.



IN USCITA - L'intenzione del Bologna è quella di arrivare a fine stagione con lo zoccolo duro della rosa attuale, senza cessioni eccellenti, per provare a coronare il sogno di una qualificazione alle coppe europee che sarebbe storica. Poi, da giugno in poi, sarà difficile resistere alle offerte che arriveranno per i gioielli attualmente a disposizione di Motta: si va da Joshua Zirkzee, il classe 2001 esploso definitivamente in questa stagione e sul quale mezza Europa sta mettendo gli occhi, a Lewis Ferguson, scozzese classe 1999 che piace, fra le altre, anche alla Juventus, per finire con Riccardo Calafiori, che, dopo essere rientrato in Italia dal Basilea, si è imposto anche in ottica Nazionale. Per quanto riguarda invece le cessioni di gennaio, l'intenzione sarebbe quella di vendere Sidney Van Hooijdonk, attaccante olandese classe 2000 il cui rendimento è per ora insoddisfacente. Al momento però per lui non si registrano offerte degne di nota.