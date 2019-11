Calcio reale e virtuale non sono mai stati così vicini. Calciomercato.com si tuffa sempre più a fondo negli eSports e grazie alla collaborazione con Exeed nasce un nuovo progetto: dal 16 dicembre arriva 'FUT Garage'. I segreti del calciomercato svelati da CM.com, l'esperienza di Exeed e i consigli su Fifa degli esperti di FUTxFAN: la nuova serie, trasmessa in diretta su YouTube, permetterà al pallone tradizionale e alla sua versione digitale di fondersi in un progetto unico nel suo genere. Ecco il trailer di lancio di 'FUT Garage', restate sintonizzati per scoprire nuovi dettagli di questa nuova iniziativa.