Una giornata di sport virtuale. Si è tenuto presso il LocalHost di Casoria (NA) il torneo di FIFA 2020. Sfidanti di buon livello e quasi 20 concorrenti per contendersi il primo premio. Il torneo organizzato da Exeed ha visto i partecipanti esibirsi dalle ore 14 di oggi pomeriggio. L'evento è stato trasmesso in live streaming sullo stesso canale youtube di Exeed.



In finale si sono dati battaglia i giovani Daniele Tarantino e Francesco Cristiano, rispettivamente alla guida di Juventus e Barcellona. Nel doppio confronto (andata e ritorno) ha la meglio Daniele che porta a casa il primo premio di 100€ e 12 mila FIFA Points, mentre Francesco 50€ e 5500 FIFA Points. Un bel pomeriggio di eSports, condito dalla presenza di Nicola "nicaldan" Lillo, rappresentante della eNazionale TIMVISION di PES 2020.