. Si è disputata ieri sera la seconda giornata del, torneo diorganizzato in collaborazione con Exeed e che vede proprioaffrontare in un triangolare i team eSports ufficiali diIl primo turno si era chiuso con la Viola in testa, la seconda giornata ha visto una vero e proprio allungo: due vittorie, un pareggio e una sconfitta per il player della Fiorentina, che allunga così sul Monza (due pareggi e due sconfitte per) ed Exeed, nonostantechiuda il turno imbattuto.I giochi però non sono ancora chiusi: appuntamento a mercoledì prossimo per il terzo round del, come sempre trasmesso in diretta streaming sui canali Twitch dei due caster del torneo, i due pro gamer Nello 'Hollywood285' Nigro Matteo 'Ribera' Ribera , e diMontaxer (Exeed) - Stiven97 (Fiorentina) 2-1Montaxer (Exeed) - Stiven97 (Fiorentina) 0-0Figu7rinho (Monza) - Montaxer (Exeed) 0-0Figu7rinho (Monza) - Montaxer (Exeed) 3-3Stiven97 (Fiorentina) - Figu7rinho (Monza) 2-0Stiven97 (Fiorentina) - Figu7rinho (Monza) 3-1Fiorentina 13Exeed 11Monza 7Stiven97 7Giovhy 6Montaxer 6Er_caccia98 5Dagnolf 5Figu7rinho 2