Comincia oggi una nuova, entusiasmante iniziativa eSports firmata CM.com: il, torneo direalizzato in collaborazione con Exeed che metterà a confronto i gamer professionisti di. Alcuni dei migliori player a livello italiano e internazionale si sfideranno in un mini-campionato con tappe settimanali, il tutto in diretta streaming sui canali Twitch dei due caster del torneo, i due pro gamer Nello 'Hollywood285' Nigro Matteo 'Ribera' Ribera , e diQuesta sera, a partire dalle 21.30, al via il primo turno del torneo: il programma di questa prima serata.Interviste pre-partitaInizio competizioneFiorentina vs MonzaMonza vs ExeedExeed vs Fiorentina13/05/2020 - ore 21.30 - Canale Twitch Hollywood285Podcast di presentazione del torneo con i due caster del torneo Nello Nigro alias “hollywood285” e Matteo Ribera alias "Ribera", Federico Albrizio per Calciomercato.com e tutti i player impegnati nel torneo: una grande chiamata per raccontare al meglio l'iniziativa e non solo, parlare a tutto campo tra eSports, calcio e mercato.13/05/2020 - Ore 21:30 Inizio diretta - Ore 22:00 Inizio partitePrima Giornata: triangolare 1vs120/05/2020 - Ore 21:30 Inizio diretta - Ore 22:00 Inizio partiteSeconda Giornata: triangolare 1vs127/05/2020 - Ore 21:30 Inizio diretta - Ore 22:00 Inizio partiteTerza Giornata: Loser Bracket triangolare 1vs1 tra i players che hanno fatto meno bene nei turni precedenti03/06/2020 - Ore 21:30 Inizio diretta - Ore 22:00 Inizio partiteQuarta Giornata: Winner Bracket triangolare 1vs1 tra i players di ogni team che hanno fatto meglio nei turni precedentiAl termine delle quattro tappe la squadra che avrà collezionato più punti totali vincerà il torneo.