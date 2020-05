. Si è disputata ieri sera la terza giornata del, torneo diorganizzato in collaborazione con Exeed e che vede proprioaffrontare in un triangolare i team eSports ufficiali diIl secondo turno si era chiuso con la Viola in fuga,(sei punti per il player della Fiorentina) maa: il club brianzolo è ancora ultimo, ma con i sette punti conquistati dasi rilancia prepotentemente,I giochi sono ancora apertissimi: appuntamento a mercoledì prossimo per il terzo round del, come sempre trasmesso in diretta streaming sui canali Twitch dei due caster del torneo, i due pro gamer Nello 'Hollywood285' Nigro Matteo 'Ribera' Ribera , e diGiovhy69 (Fiorentina) - Figu7rinho (Monza) 2-1Giovhy69 (Fiorentina) - Figu7rinho (Monza) 0-3Dagnolf (Exeed) - Giovhy69 (Fiorentina) 4-2Dagnolf (Exeed) - Giovhy69 (Fiorentina)​ 1-3Figu7rinho (Monza) - Dagnolf (Exeed) 5-2Figu7rinho (Monza) - Dagnolf (Exeed)​ 2-2Fiorentina 19Exeed 15Monza 14Giovhy69 12Figu7rinho 9Dagnolf 9Stiven97 7Montaxer 6Er_caccia98 5