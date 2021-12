Questa sera lunedì 13 dicembre, a Castellammare di Stabia sono tornati gli Italian Sport Awards. Il Gran Galà del Calcio riservato ai migliori atleti, e media legati al mondo del calcio della stagione calcistica 2020/2021 che è arrivato alla sua decima edizione.



Anche Calciomercato.com è fra i premiati nell'ambito media e sarà presente all'evento che premierà fra gli altri Gigio Donnarumma come miglior portiere, Ciro Immobile come miglior attaccante e Stefano Pioli come miglior allenatore. Fra i premiati Barella e Locatelli, ma anche Bastoni, Pessina e Pobega.