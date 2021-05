Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, parla a Lady Radio, disegnando i progetti futuri del club neopromosso in Serie A: "Abbiamo fatto una grande stagione. Vorremo confermare sia mister Dionisi che il Ds Accardi per dare continuità a questo progetto. In Serie B sarebbe stato più difficile tenere loro e anche calciatori di talento che abbiamo, adesso invece vogliamo continuare con loro".