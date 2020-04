. Come ogni mercoledì e ogni sabato alle ore 18 da oggi, Fabrizio Romano risponde alle domande di calciomercato dei nostri utenti su Calciomercato.com. Ecco quelle selezionate in merito agli ultimi argomenti."In porta l'idea è di puntare su Wojciech Szczesny dopo il rinnovo, Donnarumma è stimato da sempre ma chiaramente non è una priorità oggi. Può arrivare una prima punta se parte Higuain: Gabriel Jesus è un nome affascinante, Guardiola però non ha intenzione di liberarlo al momento"."Paratici ha sempre stimato moltissimo Icardi, è un suo pallino. Per questo l'idea Juventus per luglio è sicuramente valida visto che l'Inter non conta più su di lui da quando c'è Conte. Anche Sarri adora Icardi ed è convinto che sia perfetto per giocare con Ronaldo per come occupa l'area: capisco il suo giudizio essendo abituato a vedere CR7 con una punta come Benzema per anni, ma la Juve prenderebbe Mauro più che volentieri"."Cancelo non è una priorità perché Conte preferisce esterni di sacrificio e non solo di spinta, come nel caso dell'iperoffensivo laterale del Manchester City. Emerson piace tanto ed è un nome da tenere in considerazione, seppur non il primo della lista"."Dovesse andar via - eventualità da non escludere - di certo il Milan prenderebbe un portiere più pronto di Plizzari. Il ragazzo ha qualità e prospettive ma è consapevole che ha bisogno ancora di fare un'esperienza importante magari in Serie A prima di poter conquistare la porta rossonera"...."Meret lascia Napoli soltanto se ha certezze sulla scelta di Ospina da titolare per l'anno prossimo: può essere un nome come Sirigu, che viene da stagioni eccezionali. Ma finché non si prende una decisione sul contratto di Donnarumma, il Milan non chiude per altri portieri. Reina non rientra per fare il primo"."In ordine di probabilità: Perisic ha chances, Joao Mario con uno sconto, Lazaro e Icardi sono riscatti lontani. Il valore di mercato per tutti i giocatori al mondo è al ribasso con la crisi post Coronavirus"."Per la Juve sarà in primis importante riuscire a vendere meglio rispetto alla scorsa estate quando sulle uscite c'è stata un po' di confusione; una volta completate le cessioni, di certo ci saranno investimenti anche in entrata"."Milik è in scadenza nel 2021 e questo lo rende appetibile sul mercato. Ci sono anche altre opportunità, siamo ad inizio aprile e il Milan ha tutto il tempo per programmare l'acquisto del suo nuovo centravanti. Niente è deciso, Milik è un candidato"."Sensi va verso il riscatto, non ci sono particolari dubbi. Boga è un nome che intriga l'Inter come tanti altri club; non ci sarà alcun prestito per lui, solo cessione definitiva"."Hakimi torna al Real Madrid e può anche rinnovare il contratto. Harry Kane non è un giocatore che la Juventus oggi sta trattando"."Sì, ha rinnovato il suo contratto da dicembre"."Sugli esterni di certo, a centrocampo ci sarà almeno un rinforzo mentre in attacco tutto dipenderà da Lautaro"."Milinkovic oggi costa quanto Pogba, ma guadagna decisamente meno: è un potenziale vantaggio ma trattare con Lotito è durissima. Non sarà semplice. Di certo è un nome gradito, la Juve però a centrocampo finché avrà margine proverà a prendere Pogba".