. Come ogni mercoledì e ogni sabato, Fabrizio Romano risponde alle domande di calciomercato dei nostri utenti su Calciomercato.com. Ecco quelle selezionate in merito agli ultimi argomenti."No, la Fiorentina non ha offerte da 70 milioni da parte di nessuno per Chiesa al momento. Castrovilli credo possa rimanere per un altro anno come promesso da Commisso"."Attenzione all'allenatore, potrebbero esserci idee a sorpresa. Sul mercato: Amrabat e Kouamé sono due rinforzi importanti, mi aspetto un colpo alla Commisso in difesa. Sarà una Fiorentina in crescita ulteriore, di certo"."Tonali certamente piace al Milan e ve lo abbiamo raccontato, ma Inter e Juventus sono in corsa da mesi e non hanno alcuna intenzione di mollare"."Ha una valutazione elevata per l'Italia ma non si può escludere. All'estero ha sempre avuto interessamenti, il Wolverhampton lo voleva nella scorsa estate"."Al momento non c'è alcuna trattativa, forse perché è un giocatore discontinuo"."Mertens e Giroud sono due obiettivi, l'Inter ci prova per entrambi ma le trattative a parametro zero sono sempre 'particolari'. Kean ad oggi non è un nome in lista"."Non è Benitez oggi la priorità del Milan in porta, così come Dumfries e Barisic sulle corsie. Profili diversi e un portiere più pronto, sicuro per l'Italia. Non si può escludere nulla in attacco, Aguero è inavvicinabile per tutti mentre Aubameyang guadagna decisamente troppo così come Cavani. Hanno tutti e tre due problemi condivisi per il progetto Milan: l'età avanzata e un ingaggio fuori portata, si cercherà qualcuno di più adatto"."Per l'attaccante ci sono lavori in corso ma nessuna scelta è stata ancora fatta. Pogba è l'obiettivo numero uno della Juventus ma il Manchester United già da febbraio è stato chiarissimo: nessuno sconto, la valutazione non scende sotto i 100 milioni di euro, dunque la Juve è in attesa. Se lo United lo mettesse in vendita, ci proverebbe di certo; cosa che ad oggi non ha ancora fatto. Altrimenti rimarrebbe a Manchester"."Coutinho rientrerà al Barcellona. I suoi agenti lo stanno offrendo ovunque in Premier League come in Italia, ma ad oggi non è decollata alcuna trattativa: molti club sono fermi"."Pensare di comprare sia Haaland che Mbappé è fantacalcio. Arriverà al massimo una stella e poco altro. Il motivo? Il Real negli ultimi anni - Hazard a parte - non ha speso tanto e ha mantenuto la sua struttura di squadra vincente senza toccarla. Ma soprattutto ha trionfato in Europa moltiplicando gli incassi"."Hakimi ad oggi è destinato a rientrare al Real Madrid e non è un giocatore su cui la Juve è così avanti proprio per questo. De Sciglio piace sempre al PSG, Alex Sandro va verso la permanenza, si valuterà Luca Pellegrini che può rimanere"."Al momento non c'è alcuna trattativa per Donnarumma al Chelsea. Se decidesse di non rinnovare però chiaramente per lui si spalancherebbero le porte del mercato anche internazionale"."Sì ma non è una prima scelta né un nome caldo"."Ce ne sono per entrambi, ma più per Mkhitaryan al momento"."Quello che succederebbe se arrivassero offerte lo scopriremo. Ma ad oggi, proposte concrete e reali per Skriniar non ce ne sono"."Tonali molto difficilmente andrà al Napoli. Jovic invece piace ma non è la prima scelta in attacco, non si è andati oltre una chiacchierata".