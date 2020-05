. Come ogni mercoledì e ogni sabato, Fabrizio Romano risponde alle domande di calciomercato dei nostri utenti su Calciomercato.com. Ecco quelle selezionate in merito agli ultimi argomenti."Non c'è uno scambio in piedi. La Fiorentina vorrebbe Paquetà ma non si è parlato di altri giocatori coinvolti per adesso"."La priorità è capire cosa fare con Lautaro, se cederlo o trattenerlo. Dovesse restare, arriveranno due alternative ai titolari e Mertens rimane un obiettivo se non rinnovasse"."Sono tutti nomi di giovani con potenziale importante. Di certo in questa lista i più graditi sono Szoboszlai e Florentino, ma non escludiamo sorprese anche perché bisogna ancora scegliere l'area tecnica che curerà il mercato. Meret è un'idea legata solo alla partenza di Donnarumma, anche Gollini e Musso piacciono molto"."Non c'è più la Juventus come a gennaio, occhio alla Spagna dove più di un club si è informato"."Dipenderà tutto dalle valutazioni, perché il Chelsea a gennaio per Emerson ha chiesto 40 milioni di pound e non vuole scendere da quel prezzo. Non è facile"."Con gli scambi si possono delineare scenari per qualsiasi fantasia... ma parlando di realtà e di trattative, oggi su questo fronte non c'è niente"."Questo purtroppo lo sa soltanto lui. Appena lo farà, informerà comunque il Napoli per correttezza. L'Inter è in prima fila, il Chelsea insiste anche con Lampard personalmente"."Al momento l'Inter sta programmando tutt'altro attacco, senza Icardi coinvolto. La speranza dell'Inter è che il PSG lo riscatti".Frankie de Jong si muove da barcellona?"No, rimarrà al Barça anche l'anno prossimo. Lui è tra i pochissimi intoccabili"."Borini vuole restare, dovrà cambiare qualche dettaglio del contratto ma si va avanti verso una firma con l'Hellas"."Oggi è un giocatore sostanzialmente inarrivabile per tanti top club"."Non c'è il nome di Cancelo in lista per l'Inter, almeno al momento"."L'Inter sta trattando il rinnovo di Brozovic, senza fretta. Si potrà fare nei prossimi mesi"."Lo abbiamo anticipato nel giorno dell'addio alla Spal qui su Calciomercato.com: sì, andrà al Torino. E prenderà in mano l'area tecnica col suo vice Gianmario Specchia. Bava è destinato ad un altro ruolo all'interno del club, difficilmente darà l'ok a tornare alle giovanili"."No, non risulta questa proposta ad oggi".