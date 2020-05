. Come ogni mercoledì e ogni sabato, Fabrizio Romano risponde alle domande di calciomercato dei nostri utenti su Calciomercato.com. Ecco quelle selezionate in merito agli ultimi argomenti."Arthur piace tantissimo ma al momento non vuole andar via dal Barça, Tonali è conteso da più club e tra questi c'è certamente la Juventus. Milik è più un'idea tra le tante manovre di Paratici che una trattativa avanzata ad oggi"."La priorità è blindare Pellegrini per un rinnovo che eviterebbe problemi, così come trattenere Mkhitaryan (è partita la trattativa con l'Arsenal) e Smalling (lo United è più rigido ma la Roma ci sta provando)"."E' stato seguito e piace molto, ma non è ancora pronto per essere 'da Inter' vincente subito come la pretende Conte"."Pogba costa almeno 100 milioni di euro, non meno. Il Manchester United non farà alcuno sconto e la Juventus - unica squadra italiana che si è attivata per il francese - lo sa perfettamente. Non è in svendita, ha un prezzo come tutti i giocatori ma è un prezzo molto alto per questo momento storico"."Ferran alla Juve piace da anni, ma lui vuole giocare titolare più possibile e in bianconero non avrebbe questa garanzia"."Asamoah è in uscita, Ranocchia può rimanere"."De Bruyne è incedibile per il Manchester City"."Tra l'Inter e Sanchez è finita: non ci sarà alcun riscatto anche perché era in prestito secco, formalmente"."Marotta e Ausilio ci hanno lavorato a gennaio: uno tra lui e Emerson Palmieri sarebbe l'ideale per Conte, ma costano tanto, oltre 40 milioni"."Il tentativo è stato fatto nelle ultime ore di mercato dello scorso agosto, poi Icardi è andato al PSG. Oggi, è una trattativa che ha costi troppo complessi"."Inter e Verona ci stanno lavorando, per chiudere servirà accordarsi sulla formula e i dettagli. Di certo, Kumbulla ha detto no al Napoli e dato priorità ai nerazzurri"."No, ad oggi no"."Piace molto German Pezzella della Fiorentina"."Ad oggi il Milan non è su Boufal"."Tonali è lontano dal Napoli, a centrocampo sono già stati fatti investimenti. Jovic piace ma guadagna decisamente troppo al momento".