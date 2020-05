. Come ogni mercoledì e ogni sabato, Fabrizio Romano risponde alle domande di calciomercato dei nostri utenti su Calciomercato.com. Ecco quelle selezionate in merito agli ultimi argomenti."La Premier League è una tentazione forte ma De Laurentiis non farà sconti. Piace da sempre ad Ancelotti, mentre il Newcastle non lo stuzzica. In ogni caso, nessun club ha ancora portato l'offerta che il presidente si aspetta"."E' una possibilità tra le tante che si apriranno se e quando (molto probabilmente) lascerà Brescia"."In questo momento non è in cima alla lista, niente di concreto"."Icardi ha cambiato la sua posizione negli ultimi mesi aprendo alla permanenza al PSG, in più dai club filtra che il contratto di Mauro col Paris sia già depositato quindi non ha alcun potere decisionale"."La Juve ci lavora e continuerà a farlo perché siamo solo a maggio, ma il brasiliano ad oggi non intende muoversi. Lo ha detto pubblicamente e lo ripete ogni giorno"."Il Milan è stato tra i primi club ad attivarsi e seguirlo appena ha iniziato a salire di categoria con il Rennes. Ma oggi ha costi difficilmente avvicinabili, si va oltre il muro dei 50 milioni e il Rennes proverà a tenerlo per un altro anno"."Non c'è alcuna strada spianata al momento, ma soprattutto non c'è alcuna uscita di scena del Real Madrid. Tutti sono in attesa di capire cosa vorrà fare lo United e poi agiranno"."Praticamente sicuro a meno di offerte incredibili che all'orizzonte non ci sono. Il Milan crede molto in Leao"."No, al momento non è quello che cerca l'Inter"."Non c'è assolutamente niente di fatto con la Juventus, è una situazione ancora aperta che entrerà nel vivo non prima di un mese"."Per Joao Mario non ha ancora deciso la Lokomotiv, per Perisic l'Inter spera nel riscatto con più fiducia"."Più facile che vada via Vecino per fare cassa"."Werner entra in gioco solo se Lautaro parte. In ogni caso, Lazaro al Lipsia piace da tempo ma non se ne è parlato nell'ambito di questo affare".