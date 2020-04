. Come ogni mercoledì e ogni sabato, Fabrizio Romano risponde alle domande di calciomercato dei nostri utenti su Calciomercato.com. Ecco quelle selezionate in merito agli ultimi argomenti."Al momento l'Inter non è su Dzeko e la Roma è tranquilla sulla sua situazione, non intende venderlo: Fonseca lo ritiene fondamentale"."Solo a fronte di 100 milioni di euro cash. Lotito non vuole contropartite o niente di diverso, intende tenerlo a tutti i costi per l'anno della Champions"."La Juve non è mai stata entusiasta all'idea di riprendere Vidal, era stato proposto a gennaio e nient'altro. L'Inter ad oggi è focalizzata su altre operazioni ma non esclude di tornare sul cileno più avanti, nell'ambito dei discorsi col Barça: non è più un'ossessione come lo era a gennaio"."Al momento nessuno dei due. Icardi ha un ingaggio fuori dai parametri e anche un costo impegnativo, Nainggolan non è un'idea da progetto Elliott come età"."Da tempo gli agenti ne hanno parlato con l'Inter che dovrà prendere una decisione in merito: non è una prima scelta ma un'opportunità"."No, fino ad ora il Chelsea non ha contattato Donnarumma. La sua cessione rimane possibile ma tutto passerà dal contratto"."Piace tantissimo a Paratici da quando giocava al Palmeiras. Il problema è Guardiola: non ha nessuna intenzione di liberarlo dal Man City"."No, non è il prescelto dell'Inter a destra"."Per lui si va verso un nuovo prestito"."Per questa estate è praticamente impossibile portare Mbappé in Italia".