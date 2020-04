Idee, rumors, indiscrezioni, trattative dei club nazionali e internazionali. Come ogni mercoledì e ogni sabato, Fabrizio Romano risponde alle domande di calciomercato dei nostri utenti su Calciomercato.com. Ecco quelle selezionate in merito agli ultimi argomenti.



Godin va in Inghilterra o torna in Spagna?



"Al momento ha più proposte in Premier ma non c'è ancora alcuna trattativa avanzata".



Chi è il giocatore più vicino all’Inter? Vidal? giroud? Mertens?



"Tra questi tre, certamente Giroud è il giocatore più accessibile su cui l'Inter lavora".



City e Bayern stanno pensando allo scambio Sané - Alaba?



"Il Bayern vuole Sané da tempo e insisterà ancora, ma Alaba ad oggi non è incluso".



Pedro è un nome possibile per la Roma?



"Piccolo retroscena: a gennaio Pedro è stato a un passo dalla Roma. Ora i giallorossi ci stanno riprovando, il problema è un'altra offerta esotica elevatissima ricevuta dall'ex Barça".



Quali squadre stanno seguendo Willian? A parametro zero è una bella occasione per tante big.



"Era stato offerto anche alla Juventus, ma è tentato più da club stranieri".



Insigne alla Lazio voci reali?



"Nessuna possibilità ad oggi".



Scambio Pinamonti - Izzo tra Inter e Torino è uno scenario?



"Izzo piace ma non è la prima scelta in difesa; non si sta ragionando su uno scambio con Pinamonti, può essere una soluzione interessante ma oggi non è una trattativa".



In quali scambi potrebbero rientrare Vecino o Gagliardini? Chi tra i due ha più chanches di restare all'Inter?



"Gagliardini ha più chances di rimanere rispetto a Vecino che potrebbe andare in Premier League, senza scambi".



L'Inter prenderà un portiere per il dopo Handanovic?



"Ci sono valutazioni in corso su diversi portieri che piacciono come Musso, intanto in casa c'è Radu che ha talento e che l'Inter come vice per il prossimo anno non sottovaluta, anzi".



Cosa ne pensa di Joao Felix, Ndombele e Griezmann "flop" su cui forse le aspettative erano troppo alte? potrebbero tornare sul mercato?



"Joao Felix non è considerato un flop dall'Atlético e rimarrà al 100%. Difficile che Ndombele e Griezmann tornino sul mercato".



Quante sono le probabilita di vedere Timo Werner in italia?

"Ad oggi sono pochissime: il Liverpool sta provando a imbastire un discorso per portarlo con sé"."Acuna non è una prima scelta a sinistra"."Più che una realtà, una provocazione: guadagna 18 milioni all'anno più premi... troppi"."Può esserlo, ma l'Atalanta ha già rifiutato 25 milioni dal Lione"."Non è un obiettivo al momento"."L'Inter prenderà due attaccanti quindi potrebbe valutare anche entrambi"."Vertonghen è solo un'idea, Meunier al momento no"."Gabriel Jesus piace tantissimo a Paratici ma Guardiola ha alzato il muro. Difficili gli scambi col Chelsea: Kanté è valutato oltre 80 milioni"."Pogba guadagna una cifra inavvicinabile. Tonali piace tantissimo all'Inter, così come Tolisso che però ha condizioni economiche più impegnative"."E' stato molto vicino al Milan prima di arrivare al Watford, piaceva a Leonardo: giocatore fortissimo, ma talmente perfetto per la Premier League che non intende spostarsi"."Solo se dovesse ridurre il suo ingaggio diventerebbe un'idea".