. Come ogni mercoledì e ogni sabato, Fabrizio Romano risponde alle domande di calciomercato dei nostri utenti su Calciomercato.com. Ecco quelle selezionate in merito agli ultimi argomenti."In questo momento non è partito alcun discorso tra Juve e River Plate, perché Higuain vorrebbe rimanere in Europa per un altro anno"."L'Inter ascolterà offerte per Godin e la convinzione è che possano arrivare proposte; ma al momento non c'è niente di concreto"."Florenzi è stato vicinissimo all'Atalanta a gennaio prima di firmare col Valencia. Chissà che non torni di moda l'idea..."."Le idee per l'attacco sono altre, Slimani è stato un'opportunità di fine mercato a gennaio"."No, Tonali non è ancora di nessuno se non del Brescia. L'Inter rilancia anche oltre i 30 milioni e lavora forte lato giocatore, si sente in vantaggio da settimane; la Juve non ha ancora mollato e la sfida è aperta come lo è stata per Kulusevski"."Haaland vorrebbe rimanere a Dortmund almeno per un altro anno"."Ad oggi si ragiona solo su Perisic perché il Bayern pensa di riuscire a trovare un modo per riscattarlo più avanti, non su uno scambio"."Immobile resta alla Lazio e può anche rinnovare"."Ritiene eccessivi i 70 milioni perché fissati un anno fa, oggi i prezzi di tanti giocatori sono calati: si scenderebbe sotto i 60, ma l'Inter non vuole"."Al momento non è la prima scelta per la fascia destra"."Rinnoverà il contratto di Maksimovic e punta Pezzella della Fiorentina"."Per il Milan è il passato, totalmente fuori dalla pianificazione"."No, non è un obiettivo".