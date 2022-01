Dusan Vlahovic sta impressionando l’Europa a furia di gol e prestazioni di grande livello. L’attaccante serbo sta sfogliando la margherita per scegliere la prossima destinazione, le offerte di certo non mancano. Un atteggiamento che però non è piaciuta alla Fiorentina: il club viola è pronto a cedere l’attaccante già in questa sessione di mercato se dovesse arrivare l’offerta giusta.