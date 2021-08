Rivelazione della scorsa serie A e trascinatore a suon di gol della Fiorentina, Dusan Vlahovic ha attirato l'interesse dei grandi club d'Europa tanto da finire nel mirino di alcune delle squadre più blasonate del Vecchio Continente. Tra tutte la più interessata sembra essere l'Atletico Madrid di Diego Simeone. Secondo i betting analyst, infatti, il futuro del bomber serbo potrebbe essere in Spagna con un passaggio ai Colchoneros, alla continua ricerca di una punta da affiancare a Suarez, che vale 2 volte la posta. Non c'è solo la Spagna, però, a strizzare l'occhio all'attaccante viola, ma anche le sirene della Premier League, con il Manchester City che inizia a farci un pensierino visto la complessa risoluzione della trattativa Kane, in quota a 3,50, e il Tottenham stesso di Fabio Paratici, con un approdo a Londra in quota a 7. Una situazione, quella relativa a Vlahovic, che solo gli ultimi giorni di mercato renderanno più chiara con la Fiorentina che, di fronte a un'offerta irrinunciabile, potrebbe lasciar partire l'attaccante.