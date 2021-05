La gara di questo pomeriggio a Marassi tra Genoa e Atalanta non sarà solo uno snodo cruciale in ottica Champions. La sfida tra rossoblù e nerazzurri potrebbe rappresentare un momento speciale anche per Mattia Perin.



Come ricorda questa mattina il Secolo XIX, il portiere di proprietà della Juventus è da tempo seguito con estrema attenzione dalla società lombarda che lo considera la prima scelta in caso di addio di Pier Luigi Gollini.



Difficilmente, tuttavia, Perin oggi potrà mettersi in mostra. Raggiunta la salvezza con la vittoria di mercoledì sera a Bologna, Davide Ballardini pare intenzionato a dare spazio contro gli orobici a chi ha giocato meno. Tra questi uno chance di scendere in campo sembra averla anche il vice del portiere di Latina, l'ex Cittadella Alberto Paleari.