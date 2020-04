Il Napoli vuole Cavani al posto di Immobile. Come riporta Tuttosport, il centravanti della Lazio sarebbe il pupillo di Giuntoli, ma la Lazio lo valuta 80 milioni e lo considera incedibile. Al suo posto De Laurentiis sogna il ritorno al San Paolo del 'Matador', un affare low-cost che accenderebbe la fantasia dei tifosi.



CALCIOMERCATO LAZIO - L'attaccante della Lazio Immobile è al centro dei pensieri del Napoli: il suo rendimento top aiuterebbe il club a sopperire alla partenza di Milik, che il Milan sta cercando per il post Ibra. Un valzer di attaccanti che poteva coinvolgere anche Ciro Immobile: De Laurentiis preferirebbe l'affare low-cost Cavani, in scadenza a giugno. Gli vuole proporre un contratto triennale fino al 2023 a 7 milioni di euro a stagione, più altri 7 al momento della firma.