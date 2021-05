Samir Handanovic oggi contro la Juventus eguaglia il record di Walter Zenga come portiere con più presenze all'Inter in Serie A: 328.



Il 14 luglio lo sloveno compirà 37 anni. Secondo la Gazzetta dello Sport, la strategia del club nerazzurro richiama quella della Juve con Buffon: affiancargli un portiere all'altezza. In quest'ottica il preferito è l'argentino Musso dell'Udinese: va trovata la formula giusta, magari con contropartite. Non semplice, forse lo è di più arrivare a Silvestri del Verona, che però ha una carta d’identità meno accattivante.