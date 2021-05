Nessuno è incedibile e (anche) per questo Antonio Conte si sta indirizzando verso l'addio. L'Inter ha varato la strategia di grandi tagli e riduzione dei costi che potrebbe riguardare tutti, anche 4 big che almeno per l'allenatore salentino sarebbero da considerare intoccabili. Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, Romelu Lukaku e Achraf Hakimi hanno mercato e non è escluso che entro la fine della sessione stiva non possano partire.