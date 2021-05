Ruben Amorim, allenatore dello Sporting Lisbona, parla di Joao Mario, in prestito ai portoghesi dall'Inter, a Record: "Joao Mario è stato un giocatore che ci ha dato molta fiducia ed esperienza. Non è un giocatore dello Sporting, faceva parte della rosa, ma adesso c'entrano tante cose... È un giocatore dell'Inter, tutti conoscono il suo valore. È diverso dagli altri quattro centrocampisti, adesso dobbiamo mettere tutto insieme e vedere cosa si può fare. Lo Sporting ha già parlato, João ha già parlato, ma ci sono situazioni che non possiamo controllare. Senza João in partenza, non entrerebbe nessun centrocampista".