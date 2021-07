L'Inter, il Benfica e Joao Mario sono vicini a un accordo per il trasferimento del centrocampista portoghese. Al momento, però, la situazione è ancora bloccata: come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri incasserebbero 7,5 milioni di euro da questa cessione, ma sono in attesa di capire se la clausola inserita dallo Sporting Lisbona che impedirebbe il passaggio di Joao Mario a un altro club portoghese sia ancora valida.