L’Inter cerca un centravanti per la prossima stagione. E, nel mirino, c’è di nuovo Edin Dzeko: l’attaccante della Roma, come scrive la Gazzetta dello Sport, può rescindere con un anno di anticipo il suo contratto coi giallorossi, per diventare poi papabile per i nerazzurri. Il bosniaco è un pallino di Conte dai tempi del Chelsea.