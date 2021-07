Almeno due esterni per Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato dell'Inter, che cerca rinforzi sulle fasce per sostituire Achraf Hakimi: il nome in pole position è quello di Hector Bellerin, che però l'Arsenal valuta 25 milioni di euro e non vuole cedere in prestito con diritto di riscatto. Più indietro Davide Zappacosta, a cui il Chelsea rinnoverà automaticamente il contratto.