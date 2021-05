Federico Dimarco è pronto a tornare all'Inter. Il laterale mancino, autore di 5 gol in campionato, è al centro dei colloqui tra il club nerazzurro e il Verona: il suo adattarsi anche a terzo centrale della linea difensiva ha conquistato Conte, scrive la Gazzetta dello Sport. In cambio agli scaligeri può andare il portiere Radu.