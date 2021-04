Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter sta lavorando al suo primo acquisto estivo. Ovvero, Alessandro Florenzi per cui già si studia l'affare. L'interesse è vivo, non è questa l’ora del mercato dell’Inter, ma lo è eccome per pensare a una traccia di lavoro. In attesa del vertice con Zhang, che definirà i margini di manovra del club, c'è da registrare il gradimento di Conte al possibile colpo Florenzi. E viceversa.