L'Inter continua a pensare a Edin Dzeko. Il bosniaco della Roma è tra i nomi seguiti dai nerazzurri per rinforzare il reparto offensivo per la prossima stagione. Già seguito a lungo negli ultimi anni, Dzeko continua a piacere tanto ad Antonio Conte, che a gennaio aveva dato il suo ok a un possibile scambio con Sanchez. Per la quantità di opzioni che offrirebbe, il tecnico approverebbe il colpo anche in vista della prossima stagione.