Nahitan Nandez è rientrato a Cagliari, ma il suo futuro sarà probabilmente lontano dalla Sardegna. L'Inter ha individuato in lui l'obiettivo numero uno per la fascia destra, ma non c'è ancora l'accordo tra i due club: i rossoblù chiedono 5 milioni per il prestito oneroso, i nerazzurri non vorrebbero spendere più di 3.