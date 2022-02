L’attaccante del Lille, Jonathan David, accostato all’Inter nelle ultime settimane parla a Telefoot: "All'inizio si è tanto parlato del mio acquisto (27 milioni di euro pagati dal Lille al Gent nell'agosto 2020, ndr) e di tutto il resto, ma alla fine questa pressione finiva su di me. Volevo subito mostrare di cosa ero capace, ma non ha funzionato". Adesso invece l'obiettivo è il primato nella classifica dei capocannonieri della Ligue 1, con Wissam Ben Yedder del Monaco al momento in vetta con 14 reti: "Certo, ora è molto vicino. Ci sono 2 gol di differenza e mancano 14 partite, quindi tutto è possibile. Ci credo e ci proverò". Il suo nome è stato di recente accostato ai piani futuri dell'Inter, il 22enne canadese però, a domanda su un possibile approdo in Inghilterra, non nasconde la sua preferenza: "La Premier League? Ovviamente attrae. È il campionato più competitivo al mondo".