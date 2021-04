Nomi sempre caldi e suggestioni mai tramontate. La finestra di mercato estiva si avvicina e l’Inter pensa a come rafforzare il proprio centrocampo per un’altra stagione da protagonista. In cima alla lista dei nerazzurri c’è Rodrigo De Paul: per gli esperti di Snai, il trasferimento del fantasista dell’Udinese a Milano è offerto a 5,00 entro la fine della prossima sessione. Un nome, quello dell’argentino, che spesso è stato accostato alla società di viale della Liberazione, ma mai concretizzato. Ora che l’addio di De Paul sembra cosa certa in estate, l’Inter sembra essere tra le più quotate pretendenti.



Avrebbe, invece, del clamoroso il ritorno in Italia del ’Papu’ Gomez, già corteggiato a gennaio dopo la rottura con l’Atalanta. La volontà del giocatore, attualmente al Siviglia, è proprio quella di tornare nel Belpaese tanto che, come riporta Agipronews, i bookmaker quotano l’approdo all’Inter a 5,00. Leggermente meno probabile il colpo di mercato tanto voluto da Antonio Conte in queste due stagioni: si tratta di N’Golo Kanté, sogno che paga 6 volte la posta giocata. Già sotto la guida del tecnico salentino al Chelsea, il francese rafforzerebbe il reparto anche e soprattutto con un’importante esperienza europea alle spalle. Meno probabili, invece, le piste Paredes, a 7,50, così come Damsgaard e Svanberg, entrambi in quota a 10.