La Gazzetta dello Sport parla dell’interesse da parte dell’Inter per il centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski: "Il polacco è considerato il completamento perfetto per il reparto se non prolungherà il contratto con il Napoli, in scadenza il 30 giugno. Il giocatore è molto legato al club azzurro, ma nonostante la trattativa che dura da mesi, è sempre... sospeso. Apparentemente più vicino all'addio che alla permanenza. La Juventus ha già fatto sapere al suo entourage che è interessata e può sfruttare il rapporto che Giuntoli ha creato sotto il Vesuvio con Piotr. L'Inter, però, non si sente battuta o fuorigioco".