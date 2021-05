L'Inter deve fare cassa sul mercato in uscita. Secondo la Gazzetta dello Sport, in particolare ci sono tre leader nerazzurri sacrificabili sull'altare del bilancio: oltre ai cileni Sanchez e Vidal (che hanno ancora due anni di contratto per circa 28 milioni netti complessivi e poca voglia di fare le valigie), Brozovic.



Il centrocampista croato piace al Paris Saint-Germain. Marcelo compirà 29 anni a novembre, guadagna 3,5 milioni netti e presto potrebbe bussare alla porta del club per discutere di rinnovo, provando a strappare l’ultimo maxi-contratto della carriera. A togliere l’imbarazzo potrebbe pensarci ancora una volta il PSG, che di recente ha riallacciato i contatti sospesi un anno fa.



Vidal interessa al Marsiglia di Sampaoli, Sanchez ha richieste in Sudamerica. L'Inter valuterà qualsiasi offerta, anche per giocatori importanti come Skriniar, De Vrij, Perisic o Eriksen: gli ultimi due guadagnano rispettivamente 5 e 7,5 milioni e hanno un appeal importante sul mercato internazionale.



In uscita, poi, ci sono sempre Vecino (2,5 milioni per un altro anno) e Pinamonti (2 fino al 2024), mentre di sicuro l’Inter saluterà Ranocchia, D’Ambrosio, Padelli, Kolarov e Young, tutti in scadenza: dai cinque il risparmio sarà di poco superiore ai 10 milioni (quasi venti lordi).



E il tesoretto potrebbe diventare importante anche in caso di cessione definiva di Joao Mario (ingaggio da 2,7 milioni, può restare allo Sporting) e Nainggolan (4,5), su cui l’Inter può puntare a incassare anche una quindicina di milioni per i cartellini.