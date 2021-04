Futuro in bilico per Marcelo Brozovic all'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, il regista croato è forse l'unico dei titolarissimi dello scudetto sacrificabile sul mercato in uscita. Lo dice il contratto, in scadenza a giugno 2022.



Al momento non ci sono segnali di appuntamenti per il rinnovo, necessario per poter progettare un futuro insieme. L'Inter e Brozovic restano alla finestra e, con un Europeo di mezzo, chissà che non arrivino offerte vantaggiose per entrambi.