Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla questione Inter-Insigne. Il capitano del Napoli è ai ferri corti con il presidente De Laurentiis e sta valutando un'uscita in caso di mancato rinnovo di contratto. I nerazzurri stanno valutando il classe '91 come possibile alternativa, non però ai 30 milioni di euro che chiede attualmente il club azzurro.