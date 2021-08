Tra gli attaccanti che l'Inter segue per il futuro c'è anche Giacomo Raspadori, rivelazione dell'ultima stagione col Sassuolo. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'idea del club neroverdi è di non cedere in questa estate il classe 2000, che rimane così un obiettivo difficile da raggiungere anche in caso di cessione di Lukaku al Chelsea.