Sirene spagnole per Lautaro Martinez, nel mirino del Real Madrid. Secondo Tuttosport, Luka Jovic potrebbe entrare nell’affare anche in prestito per garantire ai nerazzurri un sostituto. Classe 1997 come l'argentino, è sempre stato un pallino di Ausilio.



L'Inter dovrebbe comunque prendere un altro attaccante e, qualora non dovesse rientrare nei piani di Mourinho, un nome per tutte le occasioni resta sempre quello del romanista Edin Dzeko, con l’ingaggio da 7,5 milioni da spalmare però in più anni.