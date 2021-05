Non bastano 60 milioni. L'Inter ne chiede di più per cedere ​Achraf Hakimi, nello specifico almeno tra i 70 e gli 80. Ricordiamo che l'esterno ex Real Madrid e Borussia Dortmund è nel mirino soprattutto del PSG, ma al momento i francesi non sono disposti a offrire oltre 60 milioni.