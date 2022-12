Straordinario protagonista al Mondiale, Hakimi sta trascinando il Marocco in un Mondiale storico per tutto il continente africano. Nei giorni scorsi si è parlato di una voglia di Inter da parte dell’esterno destro ma in realtà le possibilità sono vicine allo zero. Tra Hakimi e l’Inter è rimasto grande affetto ma le strade sono destinate a non incrociarsi di nuovo in futuro.