L'Inter in pressing su Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo. Come scrive FcInterNews, i nerazzurri sono alla ricerca di una terza punta, italiana e giovane, e il centravanti neroverde, in ballottaggio per l'Europeo con l'Italia, è tra i preferiti di Marotta e Ausilio. I rapporti col suo agente, Tullio Tinti, lo stesso di Bastoni e Simone Inzaghi, sono ottimi.