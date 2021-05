Barak sta disputando un campionato davvero super: 7 gol in 31 partite. In estate il Verona lo ha acquistato per 6 milioni dall’Udinese e ora se lo coccola, ma attenzione alle mosse interessate dei club italiani più in vista. Il nazionale ceco è in Italia dal 2018, ma ha soltanto 26 anni: quindi ha il bagaglio giusto per farsi apprezzare anche a livelli superiori.



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare utile all’Inter neo-scudettata: un’alternativa di peso per Conte. I rapporti tra i nerazzurri e il club di Setti sono eccellenti: per esempio i gialloblù potrebbero riscattare Salcedo, ora in prestito nella rosa di Juric.