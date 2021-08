Joaquin Correa si appresta a trasferirsi dalla Lazio all'Inter. La formula è quella del prestito oneroso a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato ad altri 25 milioni più un milione di bonus in caso di qualificazione dei nerazzurri alla prossima Champions League.



Nove anni fa nel 2012 lo stesso trequartista argentino si allenò in prova ad Appiano Gentile per due settimane, ma l'Inter preferì non investire i 2 milioni di euro richiesti dall'Estudiantes per il suo cartellino.