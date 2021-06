Nuovo assalto del Paris Saint-Germain ad Achraf Hakimi. In queste ore i francesi hanno rilanciato a 65 milioni di euro per l'esterno in uscita dall'Inter. Lui e la moglie preferirebbero trasferirsi a Parigi piuttosto che a Londra, dove lo tenta il Chelsea: secondo La Gazzetta dello Sport, una decisione definitiva verrà presa entro domenica.