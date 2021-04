L’Inter proverà nelle prossime settimane a mettersi in tasca lo scudetto, ma intanto guarda anche al mercato, specialmente in difesa dove il nome più caldo è quello di Alessandro Florenzi. Gli analisti, infatti, vedono a 5 l’approdo del tuttofare della Roma (ora in prestito al PSG), vecchio pallino di Antonio Conte che lo allenato quando era commissario tecnico della Nazionale. Poco più in alto, come riporta agipronews, a 7,50, ci sono i due esterni del Chelsea, Emerson Palmieri e Marcos Alonso, nomi che già in passato erano stati accostati alla squadra nerazzurra. Meno probabile, infine, l’approdo a Milano di Nikola Milenkovic. difensore della Fiorentina.